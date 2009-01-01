"Порвем за Путина". Российский журналист рассказал об угрозах со стороны Кремля

Вся моя история наблюдается на уровне самых высших чиновников, подчеркнул Сотник.

Сотник заявил об опасности со стороны Кремля newsonline24.com.ua

Оппозиционный российский журналист Александр Сотник заявил, что он и его семья находятся в опасности. По его признанию, за его судьбой следит лично один из руководителей органов госбезопасности РФ, который готов в любую минуту отдать приказ ликвидировать журналиста.

Об этом Сотник рассказал в прямом эфире на sotnik_tv.

Свою историю Сотник начал с напоминания о случае, произошедшем неделей ранее. Тогда неизвестные направили ему угрозу в адрес его семьи. "Порвем тебя за Путина! Тебя и твоих мелких выб...ков".

На этот раз Александр зачитал письмо, отправленное от имени того же анонима. В нем автор предыдущей угрозы объявил себя "троллем", единственной целью которого было посмотреть на реакцию адресата.

"Легко же манипулировать тобой, Саша... Ребенку твоему ничего плохого не желаю. Просто реакцию хотелось прощупать твою. И, как оказалось, ты повелся и рассказал всем о своем сыне", — пишет "Тарасевич", отметив, что не ожидал от Сотника обнародования информации о поступившей в его адрес угрозе.

Комментируя поступившее от "Тарасевича" заявление, Сотник выразил уверенность, что тот был сконфужен выведением ситуации в публичное медиа-пространство.

"Получил по шапке. Они думали…, я утрусь, и лапки у меня задрожат… Было составлено сообщение таким образом, что я понял: они знают то, чего не было в публичном доступе и о чем я умалчивал по понятным причинам", — сказал он.

Дальнейшее повествование было связано непосредственно с беседой, которая состоялась между Сотником и неназванным информатором. Последний сообщил журналисту о том, что к Александру приковано пристальное внимание одного из самых высокопоставленных чиновников в иерархии российских силовиков. Опасаясь получить гражданские иски о клевете, Сотник умышленно изменил имя данного лица и назвал его "Парушевым", однако за этим "паронимом" легко прочитывается Николай Патрушев — секретарь Совбеза РФ.

"Вся моя история наблюдается на уровне самых высших чиновников, причем не только администрации президента, — продолжил Сотник, пересказывая полученное от своего собеседника предупреждение. — Насколько я понял, дальнейшая моя судьба всецело зависит от решения одного конкретного человека. Назову его "Парушев". Честно говоря, я не был готов к такому развитию событий и такой информации. Это от него и еще от нескольких генералов будет зависеть, что будет лично со мной и с моей семьей. "Казнить нельзя помиловать" — запятую будут ставить они. Там было сказано: "Он (Сотник) на крючке, и только одна отмашка — он будет размазан"", — поведал журналист, добавив, что среди прочего от указанных лиц зависит его возможность выезжать за пределы страны.

В связи с обозначенной угрозой информатор проинструктировал журналиста на предмет заботы о собственной безопасности: "не подпускать никого ближе, чем на три метра", "не ходить в наушниках" и "капюшоне", "не подходить близко к пешеходному переходу" во избежание гибели от колес злоумышленника, "не подходить близко к краю платформы метро", а также иметь при себе средства защиты типа "газового баллончика".

"Если вдруг однажды кто-то найдет тело и начнет раскручивать историю о разочаровании в жизни, о несчастной любви, о семейной ссоре, о передозе наркотиков (которые я никогда не употреблял) — не верьте. Это не про меня, — предупредил Сотник. — У меня счастливая жизнь, на тот свет не собираюсь, я очень оптимистичный человек".

Он также добавил, что зловеще прозвучали новые факты по делу о нападении на Татьяну Фельгенгауэр — заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы". Согласно обнародованной Сотником инсайдерской информации, реальная подноготная этого злодеяния не имеет ничего общего с официальной версией. По словам Александра, речь идет о спецоперации Кремля, целью которой должно было стать убийство Фельгенгауэр и сеяние страха среди оппозиционной среды.

Напомним, ранее известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко принял решение об отъезде из РФ из-за преследований и травли, санкционированной властями России.