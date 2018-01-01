Посадивший Тимошенко судья стал московским адвокатом

Информация появилась в интернете от представителей Адвокатской палаты столицы РФ.

Родион Киреев

Экс-судья Печерского районного суда столицы Украины Родион Киреев , который получил широкую известность после того, как вынес обвинительный приговор и отправил в колонию экс-премьер-министра Украины и главу партию "Батькивщина" Юлию Тимошенко, получил адвокатскую лицензию в Москве.

Соответствующая информация опубликована представителями Адвокатской палаты столицы РФ.

Напомним,Киреев был объявлен украинскими правоохранителями в розыск в 2014-м. Позднее, в январе 2016-го, президент Украины Петр Порошенко уволил его − за то, что при рассмотрении уголовного дела по обвинению Тимошенко в 2011 году судья без должных оснований изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.