Посадивший Тимошенко судья стал московским адвокатом

Информация появилась в интернете от представителей Адвокатской палаты столицы РФ.
Соответствующая информация опубликована представителями Адвокатской палаты столицы РФ.
Напомним,Киреев был объявлен украинскими правоохранителями в розыск в 2014-м. Позднее, в январе 2016-го, президент Украины Петр Порошенко уволил его − за то, что при рассмотрении уголовного дела по обвинению Тимошенко в 2011 году судья без должных оснований изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.