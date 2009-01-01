Посчитали ведьмой. В Индии родственники заживо сожгли женщину

Злоумышленники выкололи глаза Каньи Деви горящими углями.

Горящий человек, иллюстрация cxid.info

В Индии члены одной семьи подвергли жестокому насилию исвою родственницу, поскольку считали, что она ведьма.

Об этом пишет liga.net, ссылаясь на данные Daily Mail.

Издание уточнило, что погибшей было 40 лет, ее звали Канья Деви, после случившегося арестованы пять человек, среди которых есть девочки-подростки.

"… родственники заставляли ее есть фекалии, выкололи ей глаза горящими углями, а потом сняли с нее одежду и сожгли", — говорится в статье.

Напомним, в конце декабря прошлого года СМИ писали, что в Сирии боевики террористической организации "Исламское государство" сожгли заживо двух мужчин, которые вероятно являлись военнослужащими Турции.