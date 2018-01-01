"Посейдон" и "Буревестник". В Минобороны России определились с названиями для ядерного вооружения

Выбор был сделан по результатам интернет-голосования граждан.

Названия для вооружения россияне выбрали посредством интернет-голосования Фото: ingimage/vostock-photo

Россияне решили, как будет назваться новое ядерное вооружение : по итогам голосования интернет-пользователей крылатая ракета с ядерной энергоустановкой получила название "Буревестник", ядерный подводный беспилотник назван "Посейдон", а боевой лазер - "Пересвет".

"Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось в 20:00 по московскому времени 22 марта", - заявили в Министерстве обороны РФ.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что в голосовании приняли участие 8 миллионов интернет-пользователей. Он добавил, что вооружение получит выбранные россиянами названия уже сегодня.

Напомним, инициативу относительно интернет-голосования для названия российского ядерного вооружения проявил 1 марта президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. У желающих проголосовать было 50 наименований.

Как сообщалось ранее, на начальном этапе голосования лидерами гонки были названия для вооружения "Язь", "Нежданчик" и "Песец".