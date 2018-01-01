"Посейдон" и "Буревестник". В Минобороны России определились с названиями для ядерного вооружения

Выбор был сделан по результатам интернет-голосования граждан.
"Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось в 20:00 по московскому времени 22 марта", - заявили в Министерстве обороны РФ.
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что в голосовании приняли участие 8 миллионов интернет-пользователей. Он добавил, что вооружение получит выбранные россиянами названия уже сегодня.
Напомним, инициативу относительно интернет-голосования для названия российского ядерного вооружения проявил 1 марта президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. У желающих проголосовать было 50 наименований.
Как сообщалось ранее, на начальном этапе голосования лидерами гонки были названия для вооружения "Язь", "Нежданчик" и "Песец".