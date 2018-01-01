После обещаний России начать выпуск Ан-124 "Руслан" скончался один из создателей самолета

Авиаконструктор также принимал участие в разработке Ан-225 "Мрия".

Виктор Толмачев

На 84-м году ушел из жизни советский и российский авиаконструктор, один из создателей самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев.

Об этом сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.

"Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев. Царство Небесное", - написал Рогозин в Facebook. Ранее Алексей Рогозин заявил, что в России могут возродить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". По его словам, производство самолетов сверхтяжелого класса Ан-124 "Руслан" может быть перезапущено, так как две трети этих самолетов были построены на заводе в Ульяновске. Первоочередная задача, считает Рогозин, - поддержание "Русланов" в исправном состоянии. Перезапуск же производства - задача "решаемая, но крайне непростая". При этом в украинской компании "Антонов" считают невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России. "Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета - ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции", - объяснили в "Антонове".

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