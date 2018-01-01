После войны Польша помирилась с Германией, но не с Украиной - Ян Пекло

Польский посол выразил надежду, что отношения Украины и его родины наладятся также, как когда-то стабилизировались польско-германские.

Если с немецким народом Польше после Второй мировой войны удалось найти взаимопонимание и примирение, то с Украиной еще только предстоит это сделать.

Об этом заявил посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, сообщает "Польское радио".

"Если после трагедии Второй мировой войны удалось достичь польско-немецкого примирения, то и нам тоже должно удаться", - сказал он, выступая с речью в селе Кисилин Волынской области.

11 июля 1943 года отряды УПА при поддержке некоторых местных украинских крестьян убили поляков, собравшихся в кисилинском костеле.

"Каждый, кто сюда приходит, мечтает о том, чтобы это никогда не повторилось. Мы должны прилагать усилия, чтобы наши народы жили в дружбе и взаимопонимании. Ведь мы соседи и обречены друг на друга. Поэтому мы должны найти это взаимопонимание", - заявил епископ Луцкой диецезии Виталий Скомаровский, который провел богослужение в стенах разрушенного костела.

11 июля в Польше отмечают "Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами". Впервые на государственном уровне годовщину Волынской трагедии в Польше отметили в прошлом году.

8 июля президент Польши Анджей Дуда приехал в Луцк, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии.

Президент Украины Петр Порошенко в этот же день посетит юго-восток Польши, где в несуществующем сегодня украинском селе Сагрынь торжественно откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. В марте 1944 года тогда от рук поляков погибло 660 украинцев.

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Напомним, согласно данным опроса, проведенного в Польше Центром исследования общественного мнения CBOS, 47% поляков считают украинско-польские отношения плохими, возлагая ответственность на Украину.

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