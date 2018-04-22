Последний человек, родившийся в XIX веке. Скончалась старейшая жительница планеты

Свою смерть Наби Тадзима встретила в больнице поселка Кикай префектуры Кагосима.

Наби Тадзима родилась в 1900 году Reuters

В возрасте 117 лета на юго-западе Японии скончалась Наби Тадзима — женщина, возглавлявшая список долгожителей мира.

Согласно сообщению, свою смерть она встретила в больнице поселка Кикай префектуры Кагосима, куда была госпитализирована еще в январе, сообщает The Japan Times.

Тадзима родилась 4 августа 1900 года и была последним известным человеком, родившимся в 19 веке.

У нее было более 160 потомков, в том числе правнуков.

В Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

Напомним, ранее в Испании умерла старейшая жительница Европы.

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