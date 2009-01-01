Последняя конференция президента США. Обама надеется на хорошие отношения Украины и России

Предлагаем вашему вниманию главные тезисы выступления американского лидера и ответы на вопросы журналистов.

Барак Обама Reuters

18 января состоялась последняя пресс-конференция на посту

Американский лидер уходит с поста с одним из самых высоких рейтингов популярности, пишет русская служба ВВС.

По данным различных исследований, 60% американцев хорошо отзываются о годах правления первого темнокожего президента в истории США.

На конференции Обама пообещал себе больше времени проводить с семьей, в первый год после ухода из Белого дома начать писать книгу и некоторое время воздерживаться от публичных выступлений.

Предлагаем вашему вниманию основные тезисы выступления американского лидера и ответы на вопросы журналистов, пишет ТСН.

1. Во время киберэпохи нам надо работать дальше и создать систему сдерживания и противовеса. Наши враги действуют и хотят воспользоваться нашей открытости и совершить финансовые преступления, террористические акты или вмешаться в ход наших выборов. Поэтому надо создавать такую архитектуру защиты, чтобы оберегать нашу демократию.

2. В интересах Америки и мира, чтобы были конструктивные связи с Россией. Там, где у нас были общие интересы, мы действовали совместно. И президент, и правительство РФ получали положительные сигналы, чтобы диверсифицировать экономику и развить таланты россиян.

Обама возложил ответственность на российского президента Владимира Путина за ухудшение отношений между странами и обвинил Россию в нежелании вести переговоры о дальнейшем сокращении ядерного оружия.

По словам Обамы, именно с возвращением Путина на пост президента в 2012 году антиамериканская риторика в России только усилилась. По его убеждению, это привело к возвращению духа враждебности и соперничества между странами.

3. Россияне аннексировали Крым и вошли в Украину, поэтому наши санкции направлены не на ядерный потенциал, а на защиту украинского суверенитета из-за силового захвата ее территории из-за действия РФ. Россия оккупирует украинскую территорию и поддерживает сепаратистские силы, что ломает международные нормы. Как только вы (РФ — ред) перестанете это делать, мы отменим эти санкции.

4. По ядерным вопросам, было два договора. Это снизило ядерное противостояние, я готов был идти дальше, но Путин не пошел на переговоры. Если новоизбранный президент Дональд Трамп сможет восстановить их, то можно будет существенно сократить ядерное вооружение в мире.

5. Для США важно отстаивать мнение о том, что нельзя нападать на малые страны и запугивать их. Я бы хотел, чтобы Украина и Россия имели хорошие отношения. Их объединяют исторические, социальные и культурные связи. Но Украина — независимая страна.

6. Мы — самая мощная страна демократии в мире, если мы не будем отстаивать демократию, то РФ и Китай тоже этого не будут делать.

7. У меня были продолжительные и хорошие беседы с Трампом, многое ему предложил. Но многое зависит и от его советников. Поэтому мы внимательно следили за номинациями и назначением советников, ведь опираться придется на команду, кабинет, персонал Белого дома.

8. Я не буду пытаться стать кем-то в большой политике. Для меня важно отойти от процесса и переосмыслить свой опыт. В этом году исполняется 25 лет нашему браку с Мишель, поэтому мы хотим пересмотреть наши отношения, дать им сил. Я буду больше слушать, больше общаться со своими девочками. Я больше не буду никуда баллотироваться.

9. Мы не можем принудить к миру.

10. Я надеюсь, что люди любой расы и веры смогут выходить на передний план и достигать высот. Если дальше развивать возможности, то и может быть и женщина-президент, и латиноамериканец, и индеец, и смешанного происхождения. Если не вкладывать в равенство, то хозяйство не будет расти так быстро и это может повлиять на раскол между американцами.

Напомним, ранее отмечалось, что в США обвинили Россию в агрессии: угрожает мировому порядку.

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