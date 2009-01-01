Последствия мощного землетрясения в Мексике: разрушения, десятки жертв

В городе Джучитан от ратуши, гостиницы и бара остались обломки.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Reuters.
По его данным, в частности, в городе Джучитан от ратуши, гостиницы, бара и других построек остались обломки.
После подземных толчков в некоторых зданиях возникли трещины, они также вызвали небольшое цунами.
Напомним, поздно вечером 7 сентября на южном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Силы гражданской обороны назвали его самым мощным с 1985 года (тогда погибли тысячи людей).