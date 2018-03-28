Последствия пожара в Кемерово: Путин решил судьбу губернатора Тулеева

Путин не любит принимать кадровые решения под давлением.

Путин решил убрать Тулеева. Но не сразу. kremlin.ru

Показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которого многие родственники жертввинят в случившимся, не предвидится.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, президент РФ Владимир Путин не любит принимать кадровые решения под давлением, не являясь сторонником показательных отставок.

При этом Аман Тулеев покинет свой пост позже, утверждают источники. По их данным, это предположительно произойдет в конце весны.

27 марта в Кемерово родственники жертв пожара уже спрашивали Путина об отставке Тулеева. "Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — заявил тогда президент.

Ранее губернатор Аман Тулеев записал первое после пожара видеобращение для жителей Кемерово. При этом чиновник около половины хрономентража ролика посвятил разговорам об "оппозиционных силах" и в стиле "посмотрите, что на Украине".

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