Последствия разрушительного урагана "Ирма": 10 погибших, более миллиона пострадавших

По последним данным, ураган унес жизни 10 человек.

Ураган фактически уничтожил остров Сен-Мартен. Reuters

От разрушительного урагана "Ирма", который пронесся островами Карибского бассейна, пострадали более миллиона жителей, еще 26 миллионов находятся в опасности.

Об этом сообщил международный комитет Красного Креста, сообщает русская служба ВВС.

По данным организации, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

По последним данным, ураган унес жизни 10 человек.

Красный Крест выделил около 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий удара стихии на островах.

В настоящее время ураган направляется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а к выходным он должен обрушиться на американский штат Флорида, власти которого готовятся к масштабным разрушениям и уже эвакуировали жителей и туристов из опасных районов.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, скорость ветра в центре "Ирмы" достигает 300 км/ч. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.

Специалисты отмечают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Напомним, в США оценили убытки от урагана "Харви", которые составляют от 150 до 180 млрд долларов.

Видео: bbc.com