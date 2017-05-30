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Последствия урагана в Московской области: погибли 16 человек

Сегодня, 13:10

В Подмосковье из-за непогоды пострадали 34 человека.

Москва, ураган
Последствия урагана в Москве, иллюстрация Yan Yankovsky / Instagram
В Московской области Российской Федерации в результате бушевавшего урагана погибли 16 человек.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные властей.

В частности, губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье скончались пять человек, а 34 — пострадали.

"Ураган обесточил более 300 населенных пунктов, 16,5 тыс. жилых домов… и 1,4 тысячи дачных домов", — говорится в статье.

В Москве повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения и около 2 тыс. машин. Коммунальные службы столицы продолжают работать в усиленном режиме до полного устранения всех последствий непогоды.

Напомним, ураган обрушился на Москву вечером 29 мая. В городе погибли 11 человек, почти 150 — попали в больницы, восемь госпитализированных находились в тяжелом состоянии.

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Россия, ураган, жертвы, Московская область
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