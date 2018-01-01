"Пособники эсэсовцев". Лавров возмущен запретом для российских артистов на въезд в Украину

Глава МИД РФ назвал такие действия украинской стороны нарушением прав и свобод.

В России считают запрет на въезд в Украину для своих артистов нарушением их прав фото: vesti.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от Международных правозащитных организаций жесткой реакции в связи с запретом на въезд в Украину российских артистов.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что массовые запреты нарушают права представителей российской культуры и шоу-бизнеса. Об этом он сказал в Женеве, выступая на заседании Совета ООН по правам человека, передает УНИАН.

"Закрывается въезд деятелям культуры, запрещаются книги, телерадиовещание, растет количество поджогов и нападений на культурные центры национальных меньшинств и дипломатические представительства", - пожаловался Лавров.

Руководитель МИД возмутился наличием в Украине новых национальных героев. Он заявил, что "пособники эсэсовцев возведены в ранг национальных героев".

По словам Лаврова, радикальные действия националистов приветствуют представители центральной власти.

Напомним, ранее в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что на украинских артистов, гастролирующих в России, могут наложить наказание в виде штрафных санкций или уголовной ответственности.