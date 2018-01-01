Посольство России предложило голосованием выбрать дипломатов США для изгнания

Пользователи соцсети активно делают свой выбор.

Посольство России в США отреагировало на решение Вашингтона Фото: Vincent Kessler / REUTERS

Посольство России в США инициировало опрос о том, какое американское генконсульство в России может быть закрыто.

Причиной послужило решение Вашингтона закрыть российское генконсульство в Сиэттле. Опрос проводится на странице дипмиссии в Twitter.

"Администрация США распорядилась закрыть российское генконсульство в Сиэттле. Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принимать такое решение?" — спрашивают дипломаты.

Читателям предлагается три варианта ответа: генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

Пользователи соцсети активно приняли участие в опросе: спустя четыре часа после опубликования твита в голосовании приняло участие 17 тысяч человек, а ретвитнули запись более тысячи раз.

Фото: Twitter/Russia in USA

Напомним, европейские страны начали высылать российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Великобританией, где расследуют дело об отравлении двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочки. Британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов.