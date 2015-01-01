Посольство России в Дамаске обстреляли дважды за день

Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

Reuters

Об этом пишет ТАСС.

"28 декабря в 13:00 и 13:19 (время московское) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии, — цитирует заявление МИДа ТАСС. — Вторая — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы".

МИД заявил, что Москва рассматривает "эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

В министерстве иностранных дел РФ считают, что повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны быть "осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма".

Напомним, по информации СМИ, теракт в Дамаске совершил ребенок с поясом смертника.