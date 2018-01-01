Посольство Украины в Болгарии возмущено словами патриарха Кирилла о "гражданской войне" на Донбассе

Слова российского религиозного деятеля дипломаты назвали "антиукраинской провокацией".
Такое заявление он сделал во время интервью в эфире Болгарского национального телевидения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 2 марта на официальном сайте Посольства Украины в Болгарии.
"Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта. Утверждение патриарха о "гражданской войне" в Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию", — сказано в комментарии посольства.
Дипломаты подчеркнули, что патриарх РПЦ использовал болгарский общенациональный телеканал, как трибуну для антиукраинских высказываний.
Напомним, патриарх Кирилл во время новогодней молитвы попросил о мире в Украине, где, как он считает, идет гражданский конфликт.