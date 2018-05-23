"Постановочный характер". В Госдуме высказались об интервью Юлии Скрипаль

Депутат поставил под сомнение условия содержания россиянки в Британии.

В России поставили под сомнение слова Юлии Скрипаль Фото: Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не поверил видеообращению Юлии Скрипаль и заявил, что ее интервью может носить постановочный характер.

"Видеоролик вполне может носить постановочный характер с целью скрыть правду о произошедшем 4 марта в Солсбери. Поэтому требования о встрече с Юлией со стороны российской дипмиссии вполне справедливы и обоснованы. Депутаты Госдумы будут продолжать следить за развитием ситуации", - цитирует депутата Госдумы РИА Новости.

По словам Слуцкого, поскольку представители российского посольства не могут попасть к девушке, условия ее содержания остаются неизвестными и вызывают беспокойство.

Как ранее сообщалось, на прошлой неделе из больницы в Солсбери был выписан Сергей Скрипаль.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Позже в связи с этим из страны были высланы российские дипломаты.

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