Постпред Британии при ООН раскрыла подробности расследования отравления Скрипалей

"Весьма вероятно", что ответственность за преступление несет Россия, подчеркнула Карен Пирс.

"Весьма вероятно", что ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей несет Россия, отметила Карен Пирс The Telegraph

Постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Карен Пирс заявила, что в расследовании отравления бывшего шпиона России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии задействованы 250 правоохранителей, они изучают пять тысяч часов видеозаписей, 1 тысячу 300 вещественных доказательств и допрашивают 500 свидетелей.

Британия считает "весьма вероятным", что ответственность за преступление несет РФ, рассказала она на заседании Совета Безопасности Организации, пишет Центр новостей ООН.

Постпред страны подчеркнула, что "у Великобритании есть все основания для обвинений в адрес России". Дипломат сослалась на выводы сотрудников лаборатории в Портон-Дауне, установивших, что против людей использовалось нервно-паралитическое вещество "Новичок", разработкой которого якобы занималась РФ.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.