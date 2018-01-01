Постпред России при ООН ответил Британии: "У вас нет никаких фактов"

Василий Небензя заявил, что его страна не позволит ставить себе ультиматумы.

Василий Небензя обвинил Британию в пропагандизме. Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Россия не позволит другим странам вести с ней диалог в таком тоне, как это сделала Британия.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая 14 марта на заседании Совета безопасности ООН по делу об отравлении экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам российского спикера, РФ запросила у Британии "образцы примененного вещества и совместное расследование", однако получила отказ.

"Мы вынуждены сделать вывод, что власти Великобритании установление истины интересует в последнюю очередь. А движут ими совершенно иные мотивы. Ходы тут отточенные за последние годы приемов пропагандистской войны. Рассчитаны на оказание мощного информационного воздействия на непросвещенную и впечатлительную публику", - сказал российский постпред на заседании СБ ООН.

Небензя заявил, что "за этим нет никаких фактов, кроме голословных утверждений о российском следе".

"Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут", - подчеркнул Небензя.

Однако выступавший ранее заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон не обязан предоставлять России запрашиваемые образцы.

"Мой коллега из России говорил об образцах. Но это неправильное понимание Конвенции. В Конвенции нет пункта, требующего от Британии предоставить образцы, собранные в рамках уголовного расследования", - заявил он.

Напомним, ранее, выступая перед парламентом Британии, премьер-министр страны Тереза Мэй возложила вину за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на Россию.