Посылают в самую "задницу". Среди наемников "Вагнера" в Сирии обнаружена группа украинцев

Среди наемников Вагнера есть группа украинцев "Карпаты", которая являются атакующим звеном.
О подробностях задач этой группы рассказал боевик группировки "ДНР" Михаил Полинков в интервью сепаратистским медиа, сообщает "Радио Свобода".
"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую "задницу". Вот они идут первыми – "Карпаты – Весна". Я не знаю почему, но их всегда как пушечное мясо, первыми посылают", — рассказал боевик.
В СБУ журналистам издания подтвердили, что такая группа существует. Службе безопасности удалось получить персональные данные почти двух тысяч наемников ЧВК "Вагнера". При этом количество идентифицированных украинцев с нелегальной частной военной компании – почти 40 человек.
"В Службе безопасности Украины есть информация, что во время формирования контингента так называемой ЧВК "Вагнера" для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины, которые условно получили обозначение как группа "Карпаты", – сказал в комментарии руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.
Из публикаций российского издания "Фонтанка", которое уже несколько лет отслеживает деятельность "группы Вагнера", стало известно, что изначально подразделение "Карпаты" создавали для диверсий в тылу украинской армии. Но через слабую подготовку склада от этой идеи отказались. После чего украинцев переправили в Сирию.
"В 2017 году группа была развернута в подразделение "Весна"(по позывным командира), его численность доведена до 100-150 человек. Кроме украинцев, в группу вошли жители "казачьих" регионов России и пятнадцать-двадцать уроженцев Чечни", — говорится в сообщении издания.
Напомним, ранее российский наемник из ЧВК "Вагнер", который был участником столкновения в Сирии и выжил после авиаудара коалиции возле Дейр-эз-Зору, рассказал о потерях и признался, что воевал также на Донбассе.