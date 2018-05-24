Потери до 300 человек. В США раскрыли новые детали уничтожения наемников РФ в Сирии

Возле завода в Дейр-эз-Зоре находились 30 американских солдат из отряда "Дельта" и рейнджеров.

Стало известно о крупных потерях РФ в Сирии og.ru

Американская The New York Times, со ссылкой на материалы Пентагона и свидетельства участвовавших в операции военных, рассказала о четырехчасовом бое за нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля 2018 года, который закончился разгромом российских наемников

По данным издания, возле завода в Дейр-эз-Зоре находились 30 американских солдат из отряда "Дельта" и рейнджеров, которые помогали курдским отрядам. Около 15:00 по местному времени они получили данные о том, что на них движется большой отряд, а местность перед ними разведывают беспилотники. Пентагон утверждает, что наступали около 500 человек из проасадовских сил, которых поддерживали 27 танков и бронемашин. В связи с этим военная авиация в районе была приведена в боевую готовность, а солдаты возле завода приготовились к обороне на случай возможного нападения.

После этого, примерно в 20:30 по местному времени проасадовские танки Т-72 приблизились к заводу на расстояние около 1,5 км. Еще через полтора часа в район подтянулись и остальные силы наступающих, которые в 22:30 открыли огонь из артиллерии, минометов и танков. Американские спецназовцы были вынуждены укрыться.

Как пишет NY Times, в течение первых 15 минут боя американские военные пытались связаться с российскими коллегами в Сирии и убедить их остановить наступление. "Когда эти попытки потерпели неудачу, спецназовцы возле завода сделали предупредительные выстрелы. Но противник продолжал наступать", — говорится в материале.

При этом остановить атаку удалось после того, как к месту прибыли военные вертолеты Apache, самолеты F-15E, B-52, AC-130. Они атаковали бронетехнику с воздуха и смогли к 1:00 подавить огонь артиллерии. Это позволило засевшим на заводе спецназовцам перегруппироваться и начать обстрел противника из противотанковых орудий и автоматического оружия. При этом несколько из них рисковали жизнью, наводя авиацию на наземные цели. Но лишь час спустя атаковавшие завод отряды начали отступать. Фактически около 2:00 бой был закончен, а прекратившие огонь американцы позволили противнику собрать убитых и раненых.

Согласно материалам Пентагона, американцы не потеряли ни одного человека, тогда как у их противника потери составили от 200 до 300 человек, утверждает NY Times со ссылкой на полученные документы. В американском военном ведомстве считают, что причиной такого исхода боя стал тот факт, что наступающие использовали неверную тактику атаки в лоб, не учтя возможной поддержки обороняющихся в воздухе и их координации.

Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает Россия, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.

Позднее с США показали видео массового уничтожения россиян в Сирии.

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