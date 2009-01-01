Потери ИГИЛ. В Сирии уничтожены два ключевых главаря террористов

Лидеров боевиков ликвидировали возле города Меядин.

Боевики ИГИЛ, иллюстрация videopress.com

В сентябре возле сирийского города Меядин ликвидировали двух ключевых главарей террористической организации(ИГИЛ), уничтожение злоумышленников срывает ее деятельность по разработке оружия.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на международную коалицию.

По ее данным, уничтожен лидер боевиков по разработке оружия и изготовлению взрывчатки Абу Анас аль-Шами и Джунейд ур-Реман — старший тренер и инженер-пилот самолетов боевиков.

"4 сентября возле сирийского города Меядин военные ликвидировали… Абу Анас аль-Шами. Он также отвечал за планирование использования бомб и взрывчатки во время терактов в разных странах", — отмечается в статье.

Джунейда ур-Ремани, который еще и нес ответственность за работу беспилотников ИГИЛ, курировал установку взрывчатки на дроны для терактов в разных странах, убили в селе Аль-Ашара, разположенно к югу от Меядин.

Ранее сообщалось, что в Сирии демократические силы освободили от боевиков старый город "столицы" ИГИЛ — Ракки, из освобожденной части населенного пункта эвакуировали тысячу гражданских лиц.