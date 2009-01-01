"Потеряли самолёты сдуру". Эксперт объяснил, почему "авианосцу" РФ у берегов Сирии делать нечего

Крейсеры там не нужны были. Они пошли для пиара, заявил Фельгенгауэр.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" @_HOPM

Никакого военного смысла в присутствии российской авианосной группы у берегов Сирии не было, а основной целью похода был пиар.

Об этом российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил в интервью online.ua.

"Тем кораблям (входившим в авианосную группу РФ у берегов Сирии, — ред.) там делать нечего. Крейсер "Петр Великий" был построен, чтобы совершать самоубийственные рейды на случай ядерной войны, перехватывать и уничтожать американские военные конвои. После чего он должен был погибнуть. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не предназначен для дальних походов. Его место было в Баренцевом море. Наносить удары по наземным целям он не может. Потеряли два самолёта сдуру, а хотели попиариться, что мы как американцы. Но самолеты с "Кузнецова" не могли подниматься с серьёзными бомбовыми нагрузками. Поэтому должны были садиться на базе "Хмеймим", загружаться, и дальше кого-то немного бомбить. Бессмыслица", — заявил он.

"Крейсеры там не нужны были. Они пошли для пиара. Только никто не рассчитывал, что там потеряют два самолета… Это был чистый пиар, и ничего более", — добавил Фельгенгауэр.

Напомним, ранее в ЦРУ обвинили Россию: использовала в Сирии тактику выжженной земли.