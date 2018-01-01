Потерявший семью в Кемерово Востриков пояснил, кого назвал "майданщиками" и почему Путин – царь: видео

Россиянин записал новое видеообращение, в котором попытался разъяснить свою точку зрения.
В опубликованном в YouTube ролике кемеровчанин утверждает, что его обвиняют в продажности российским властям, поскольку он на пресс-конференции назвал президента России Владимира Путина "царем".
Востриков заявляет, что хочет рассказать Путину о том, что происходит в стране. Вместе с мамой погибшей супруги они делают заявление, что в трагедии виноваты пожарные, сотрудники и руководство "Зимней вишни", а также чиновники города и области, которые не предотвратили гибель людей.
"И тех детей, которые сгорели в этом аду, вот эти спасатели просто убили. Это просто убийство", - говорит теща Вострикова.
Женщина возмущается, что губернатор попросил прощения у президента и называет это кощунством.
"Хочу объяснить по поводу того интервью непонятного. Кто-то говорит, что купили, запугали меня. По поводу вот этих "майданщиков". Я имел ввиду "майданщиков", которые вбросы делали. Мы просто такое количество получили вот этой информации, дезинформации. И то, что я говорю, что Путин – царь, то это не от того, что я ему уважение свое высказываю. Это ирония. У нас нет демократии. Народ власти не имеет вообще никакой. Это было сказано с иронией. Он у нас царь. Вещи своими именами нужно называть", - сказал кемеровчанин.
Напомним, во время пресс-конференции Востриков сказал журналистам, что в первые дни после трагедии им руководили эмоции, поэтому поддался на "вбросы", которые распространяли недоброжелатели. Он назвал Путина царем и заявил, что сожалеет о митинге, который организовал.
Как известно, в день трагедии Игорь Востриков давал интервью журналистам, в котором заявлял, что из торгового центра выносят десятки обгоревших тел, а люди не смогли покинуть кинотеатры, поскольку их заперли.