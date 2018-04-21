Повалил на землю, стал пинать. В Эстонии украинца избили из-за спора о РФ

Мужчины мирно выпивали, после чего между ними разразился горячий спор на политическую тему.

В Эстонии избили украинца Житомир-info

Пьяный эстонец в литовском Каунасе избил украинца после спора о российско-украинских отношениях.

Драка произошла в одном из баров в центре города, сообщает Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Отмечается, что мужчины мирно выпивали, после чего между ними разразился горячий спор на политическую тему.

Эстонец повалил украинца на землю и стал пинать. Последнего доставили в больницу с небольшими травмами.

Виновник не стал отрицать содеянное и заявил, что сожалеет о произошедшем.

Пострадавший в свою очередь сказал, что у него нет претензий к напавшему, и попросил прекратить досудебное расследование. По его словам, он приехал в Литву из Украины несколько дней назад с намерением жить и работать в прибалтийской стране, но после случившегося захотел вернуться на родину.

Напомним, в России одноклассники избили и унизили на камеру "хохла-изгоя".