Появились новые подробности гибели рэпера XXXTentacion

На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде.

XXXTentacion

Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный как XXXTentacion , скончался в больнице после огнестрельного ранения, не выходя из комы.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию Флориды.

На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. Преступник подбежал к нему, выстрелил несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton и скрылся. Сообщалось, что Онфрой скончался на месте. Полиция проводит расследование. За информацию об убийцах департамент шерифа округа Броуард объявил вознаграждение в размере $ 3 тысяч, сообщает Newsru.com.



XXXTentacion родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом "17", вышедший летом 2017 года, занял вторую строчку в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США.



Онфрой находился под скорректированным домашним арестом с декабря 2017 года. Ему были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нападении на беременную женщину с усугубляющими обстоятельствами, вооруженном разбое, воровстве и запугивании свидетелей - всего в 15 случаях нарушения закона.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram