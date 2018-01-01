Пожар в Кемерово: Следком РФ завел новое уголовное дело – на пожарника

Командира пожарного звена, тушившего пожар в ТЦ, обвиняют в халатности.

На начальника пожарного звена, выехавшего на пожар в Кемерово, завели дело. РИА Новости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина. Его обвиняют в халатности.

По версии следствия, Генин при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня" вместе с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. При этом один из очевидцев сообщил ему, что в кинозале №2 на 4-м этаже находится много и указал на расположенный у западного "входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу".

"Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами. Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания", — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники противопожарной службы потеряли время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место.

По месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения, сообщили в СК.

Ранее была опубликована хронология работы МЧС при пожаре в Кемерово. Сотрудники МЧС России приступили к тушению через час после поступившего сообщения.

Напомним, в РФ назвали причину жуткого пожара в Кемерово. Криминалисты определили эпицентр пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

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