Пожар в Кемерово: в городе прощаются с жертвами

В РФ уже простились с погибшим молодым отцом и его маленьким сыном.

В Кемерово прощаются с жертвами пожара в ТЦ Reuters

В среду, 28 марта, в российском городе Кемерово прощаются с людьми, погибшими во время пожара в торгово-развлекательном центре

В зале муниципального предприятия "Спецбюро" уже прошла церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором, пишет РИА Новости.

По данным агентства, траурные мероприятия с теми из погибших, которых уже опознали, будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.

Всего в среду простятся с 13 жертвами, их похоронят на четырех городских кладбищах: Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Также в Томске похоронят двух детей — учеников местного лицея №7, брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах соответственно.

Напомним, в Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Позже СМИ узнали, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности.

Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 жертвах и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети. В здании также находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Узнать больше о трагедии можно здесь.