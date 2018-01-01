Пожар в торговом центре Кемерово: губернатор области поблагодарил Путина

Аман Тулеев поразился тому, что президент РФ нашел время на телефонный звонок.

Тулеев восхитился тем, что Путин нашел время передать соболезнования семьяьм погибших. kremlin.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев прокомментировал пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по последним данным,

Тулеев похвалил работу спасательных служб, в частности, выразил благодарность МЧС за оперативность, а также почему-то счел нужным поблагодарить новоизбранного президента РФ Владимира Путина.

"Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и просил передать соболезнования семьям погибших", - цитирует Тулеева Эхо Москвы.

Также в пресс-службе Тулеева заявили, что он не приехал на место трагедии, "чтобы не затруднять подъезд спасательных служб к торговому центру".

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"Там и так был затруднен подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе", - передает слова руководителя отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Ларисы Деменевой Говорит Москва.

Отказ приехать на место, где погибли и пострадали десятки человек, вызвал критику.

Губернатор Тулеев не приехал на место трагедии. Побоялся кортежем помешать работам спасательных служб



Чудовищно. Пешком нужно было идти — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 марта 2018 г.

Тулеев так и не приехал на место трагедии. А знаете почему? Потому что он знает,что на его нахождение на посту влияет явка на выборах и результат ВВП. А трагедия людей на его пост -не влияет. Именно поэтому на всех уровнях власть должна реально избираться!! — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 26 марта 2018 г.

Тулеев, похвалил президента России "который, при своей невероятной загруженности ((плавал в бассейне)) нашел время ПОЗВОНИТЬ" -пиздец, конечно. pic.twitter.com/fUClBPkoHz — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 26 марта 2018 г.

Кемеровчане стоят в очереди на сдачу крови для пострадавших при пожаре в торговом центре. Губернатор Тулеев даже не приехал на место трагедии. pic.twitter.com/nhxjGFdSWa — Рустем Адагамов (@adagamov) 26 марта 2018 г.

Журналист два раза спрашивает руководителя оперативного штаба Тулеева почему не приехал в штаб. Тулеев начинает пороть о том, как много государство сделало для ВАС! и бизнеса: "Я повторять не буду. Успокойтесь".

Какие же подлецы и трусы управляют страной pic.twitter.com/OGmjGWYBMo — Россиюшка Тудей (@RuToday) 26 марта 2018 г.

Тулеев не выйдет к людям даже с охраной. Его просто заебашат... — Ruslan (@CHEGUEVARAESP) 25 марта 2018 г.

Между тем родственники пропавших и пострадавших при пожаре высказали претензии к властям. "Они стояли и смотрели. И ничего не делали", - заявила одна из родственниц на встрече с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым. Видеозапись мероприятия опубликована в Instagram Kemerovo42_online.

Формальная владелица сгоревшего ТЦ в Кемерово избиралась депутатом от "Единой России". Она уже задержана.

Настоящий владелец "Зимней вишни" - миллиардер Денис Штенгелов — ему принадлежат такие бренды как "Три корочки", "Кириешки" и "Бабкины семечки". В октябре прошлого года Bloomberg оценивал его состояние более чем в 1 миллиард долларов США. Он проживает в Австралии вместе с семьей и отстроил там современный спортивный комплекс, предположительно, с современными системами пожаротушения.

Как сообщалось ранее, считавшиеся пропавшими при пожаре в Кемерово пять человек нашлись целыми и невредимыми.



По последним данным, крыша торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово обрушилась почти на всей площади пожара. Спасателям пришлось отступить.