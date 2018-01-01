Пожар в торговом центре Кемерово. Охранник отключил сработавшую сигнализацию - Следком РФ

Российские правоохранители продолжают активно устанавливать причины инцидента.

Пожарная сигнализация

Пожарные выходы в торговом центре "Зимняя Вишня" в сибирском городе Кемерово были заблокированы во время возгорания.

Соответствующее сообщение было опубликовано на канале Следственного комитета РФ в мессенджере Telegram.

Согласно обнародованным ведомством данным, охранник торгового центра после того, как получил сигнал о пожаре, отключил систему оповещения.

"Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", — говорится в тексте сообщения.

На данный момент следователи задержали и допросили четырех подозреваемых. Кроме того, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого.

Напомним, ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поблагодарил за реакцию на инцидент президента Владимира Путина. Кроме того, считавшиеся пропавшими при пожаре в Кемерово пять человек нашлись целыми и невредимыми.