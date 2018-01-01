Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня": губернатор Кемеровской области попросился у Путина в отставку

Тулеев сказал, что "вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя".
Вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, рассказал чиновник в видеообращении, опубликованном на YouTube.
"Дорогие земляки, все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы", — отметил Тулеев.
По словам чиновника, он "подал президенту Российской Федерации прошение об отставке" и считает для себя это "правильным, осознанным, единственно верным решением". "Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя. Морально нельзя", — добавил Тулеев.
Ранее специалисты пожарной лаборатории МЧС России выяснили, что в Кемерово ТРЦ "Зимняя Вишня" загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне. Потом стало известно, что суд арестовал гендиректора компании-собственника сгоревшего здания.