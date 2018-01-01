Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня": губернатор Кемеровской области попросился у Путина в отставку

Тулеев сказал, что "вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя".

Аман Тулеев решил уйти с поста губернатора Кемеровской области из-за пожара в "Зимней вишне" Скриншот видео с youtube.com

Губернатор Кемеровской области Российской Федерации Аман Тулеев в связи с пожаром, произошедшим в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" , подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке.

Вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, рассказал чиновник в видеообращении, опубликованном на YouTube.

"Дорогие земляки, все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы", — отметил Тулеев.

По словам чиновника, он "подал президенту Российской Федерации прошение об отставке" и считает для себя это "правильным, осознанным, единственно верным решением". "Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя. Морально нельзя", — добавил Тулеев.

Ранее специалисты пожарной лаборатории МЧС России выяснили, что в Кемерово ТРЦ "Зимняя Вишня" загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне. Потом стало известно, что суд арестовал гендиректора компании-собственника сгоревшего здания.