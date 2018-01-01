Пожар в Zen Tower: "В Дубае отсняли первую сцену четвертых "Мстителей"

В сети уже появилось видео пожара.

Горит Zen Tower. Hut.ae

В Дубае горит башня Zen Tower.

В сети уже появилось видео пожара.

Все находившиеся в здании были эвакуированы, сообщают местные СМИ.

Telegram-канал Mash прокомментировал соответствующие кадры словами: "В Дубае отсняли первую сцену четвертых "Мстителей". На самом деле, это полыхает башня Zen Tower. Жертв нет, высотке кранты".

Как сообщалось, в Гидропарке в Киеве 10 мая вспыхнул сильный пожар, который вызвал панику среди жителей и гостей столицы, поскольку огонь и дым был виден на дальнее расстояние.

Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) побил рекорд для фильма-дебютанта.

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