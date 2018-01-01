"Позорь Роскомнадзор". В Сети рассказали о еще одном способе обойти блокировку Telegram

Судьба популярного мессенджера Telegram в случае блокировки будет зависеть от самих пользователей.

В Сети рассказали о том, как обойти блокировку Telegram Reuters

Возможную блокировку мессенджера Telegram в России можно обойти за пару кликов.

При этом дальнейшая судьба популярного мессенджера в случае блокировки будет зависеть от самих пользователей, пишет телеграм-канал @whalesgohigh.

"Будем обходить — "Роскомнадзор" будет в очередной опозорен. Благо настроить прокси и опозорить РКН можно буквально в пару кликов. Либо через одного из этих двух ботов, либо по ссылке:

@socks5_bot

@TgVpnBot

https://telegram.veesecurity.com/

Кликай бота — позорь РКН!", — подчеркнули авторы.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Павел Дуров в ответ еще раз заявил, что не предоставит кому-либо ключей шифрования, которые могут позволить правительственным организациям получить доступ до сообщений пользователей мессенджера.

Позднее в Сети появилось "письмо", которое якобы написал Дуров директору ФСБ Александру Бортникову. В письме Дуров якобы соглашается передать спецслужбам ключи шифрования от мессенджера, однако к письму прилагаются обычные металлические ключи.

Отметим, что советник президента Владимира Путина Герман Клименко предложил заменить Telegram на ICQ. В соцсетях заявление Клименко пользователи активно высмеяли, предлагая пользоваться вместо фейсбука сервисом MySpace, растерявшим популярность 10 лет назад, пейджерами и почтовыми голубями.