Правительство РФ уходит в отставку

Утверждение нового премьера ожидается уже 8 мая.

Правительство Медведева уходит в отставку Reuters

7 мая российское правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, уходит в отставку.

Это связано с законодательными нюансами: после инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина прежнее правительство обязано сложить полномочия.

Как только Путин официально и окончательно вступит в должность, он должен будет представить Госдуме свою кандидатуру на должность премьер-министра России.

Если возражений не последует, то уже 8 мая кандидата утвердят в нижней палате парламента РФ.

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Официально о кандидатах на должность главы российского правительства в Кремле не сообщают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков от ответа на этот вопрос воздержался.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги "Он нам не царь", посвященные инаугурации Владимира Путина. На акциях были задержаны более тысячи человек.

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