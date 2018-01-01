Правительство РФ уходит в отставку

Утверждение нового премьера ожидается уже 8 мая.
Это связано с законодательными нюансами: после инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина прежнее правительство обязано сложить полномочия.
Как только Путин официально и окончательно вступит в должность, он должен будет представить Госдуме свою кандидатуру на должность премьер-министра России.
Если возражений не последует, то уже 8 мая кандидата утвердят в нижней палате парламента РФ.
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Официально о кандидатах на должность главы российского правительства в Кремле не сообщают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков от ответа на этот вопрос воздержался.
Напомним, 5 мая в России проходили митинги "Он нам не царь", посвященные инаугурации Владимира Путина. На акциях были задержаны более тысячи человек.
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