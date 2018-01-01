Пребывающий под санкциями начальник генштаба РФ свободно посетил ЕС

В странах Евросоюза заявили, что российский военнослужащий получил персональное разрешение на въезд.
Как сообщает Deutsche Welle, Герасимову необходимо было посетить ЕС, поэтому страны Евросоюза дали персональное разрешение на въезд.
Напомним, Герасимова внесли в санкционный список ЕС в апреле 2014 года, в ответ на действия России в Украине, и ему запрещен въезд в страны Евросоюза. Однако Германия запросила его на переговоры в Берлин с согласия других стран-членов. Представитель МИД Германии сообщил, что в исключительных случаях, с согласия государств-членов ЕС, въезд может быть разрешен для участия в политических переговорах.
Как ранее сообщалось, украинская сторона располагает документальными доказательствами отчета начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова высшему руководству РФ о выполнении военной операции в Крыму и дальнейшие военные действия.
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