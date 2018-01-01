Предвыборная агитация по-пакистански: в результате взрыва на митинге погибло 70 человек

Смертник, проникший на митинг, взорвал в толпе СВУ.

Ранее сообщалось только о 20 убитых Открытые источники

В Пакистане свои традиции выборов, а вместо дебатов здесь используют теракты; так, на юго-западе страны, в провинции Белуджистан в результате мощного взрыва на митинге Национальной партии погибло не менее 70 человек.

По предварительным данным, в митингующую толпу затесался смертник, который в подходящий момент привел в действие взрывное устройство, сообщает Associated Press; также со ссылкой на местные СМИ указывается, что вероятной целью нападения террориста мог быть один из партийных кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани, которого после взрыва госпитализировали в критическом состоянии.

Сначала сообщалось только о двадцати погибших в результате взрыва, однако по прошествии нескольких часов количество жертв возросло в три с половиной раза.

Открытые источники

Это уже третий за сутки случай нападения на митинги; в основном, атакам подвергаются мероприятия антиталибанских партий.

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Ранее в городе Кабул, столице Афганистана, произошел очередной крупный теракт. Согласно обнародованным западными СМИ данным, погибли по меньшей мере 95 людей, а еще 158 получили ранения различной степени тяжести. Взрыв произвел террорист-смертник.

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