Предвыборная агитация по-пакистански: в результате взрыва на митинге погибло 70 человек

Смертник, проникший на митинг, взорвал в толпе СВУ.
По предварительным данным, в митингующую толпу затесался смертник, который в подходящий момент привел в действие взрывное устройство, сообщает Associated Press; также со ссылкой на местные СМИ указывается, что вероятной целью нападения террориста мог быть один из партийных кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани, которого после взрыва госпитализировали в критическом состоянии.
Сначала сообщалось только о двадцати погибших в результате взрыва, однако по прошествии нескольких часов количество жертв возросло в три с половиной раза.
Это уже третий за сутки случай нападения на митинги; в основном, атакам подвергаются мероприятия антиталибанских партий.
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Ранее в городе Кабул, столице Афганистана, произошел очередной крупный теракт. Согласно обнародованным западными СМИ данным, погибли по меньшей мере 95 людей, а еще 158 получили ранения различной степени тяжести. Взрыв произвел террорист-смертник.
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