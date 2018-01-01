Прекращение огня. Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

Согласно документу, стороны обязуются придерживаться режима тишины в течение 30 дней.

Совет безопасности ООН проголосовал за перемирие в Сирии Фото: EPA/UPG

Совет безопасности ООН 24 февраля единогласно одобрил резолюцию, согласно которой на 30 дней в Сирии будет введен режим прекращения огня.

Все 15 членов совбеза поддержали предложенный документ, сообщает ВВС.

В рамках резолюции проголосовано также разрешение на оказание помощи и медицинскую эвакуацию в районах конфликтов.

Единогласно решение было принято не сразу, члены Совета безопасности ООН долго не могли прийти к общему мнению, переносили голосование несколько раз. Россия, союзник правительства Сирии, хотела внести изменения. Западные дипломаты, в свою очередь, обвиняли Россию в затягивании времени.

Напомним, в результате атак силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты за семь дней в регионе погибли 505 человек в том числе 123 ребенка. Последняя неделя стала самой кровопролитной после химической атаки 2013 года.

Как ранее сообщалось, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в Вашингтоне не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии.