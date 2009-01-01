Премьер Британии обвинила Россию в незаконной аннексии Крыма: нельзя заходить на чужую территорию

Тереза Мэй дала России четкий сигнал.

Тереза Мэй Reuters

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландиизаявила, что Россия не может просто заходить на чужую территорию, как это было с аннексией Крыма.

Об этом она сказала в интервью ABC News, о чем со ссылкой на Посольство Украины в Великобритании, сообщает УНИАН.

"Мы в Великобритании очень четко осознаем, что есть незаконная аннексия Крыма. Мы можем дать России четкий сигнал, что вы не можете просто заходить на чужую территорию так, как вы это сделали", — подчеркнула Мэй.

Напомним, в марте 2014 года Россия оккупировала украинский Крым, организовав псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.