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Премьер Черногории поражен примитивностью российского режима

Сегодня, 10:28

Черногорское государство проходит процесс развития демократии, отметил Маркович.

Россия,флаг
Флаг России, иллюстрация Reuters
Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что его поражает уровень деструктивности и примитивизма режима, существующего в Российской Федерации.

Об этом он сказал, комментируя депортацию РФ черногорского депутата, пишет liga.net со ссылкой на cdm.me.

В то же время чиновник подчеркнул, что его страна проходит процесс развития демократии.

"Поражает уровень деструктивности и примитивизма этого (российского — Ред.) режима", — сказал премьер.

Ранее нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорил, что у президента РФ Владимира Путина в голове что-то перемкнуло, когда он почувствовал себя хозяином страны.

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Маркович, Черногория, Россия, режим
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