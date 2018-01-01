Премьер-министра Израиля Нетаньяху госпитализировали, но сразу выписали из больницы

У чиновника была продолжительная высокая температура и кашель.
"Личный врач Нетаньяху Цви Берковиц считает, что две недели назад премьер-министр не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления, поэтому симптомы болезни ухудшились", - цитирует пресс-службу премьера израильский "Канал 7".
У главы Израиля диагностировали затяжное респираторное заболевание, поэтому его госпитализировали для проведения ряда обследований.
Однако чуть позже в Twitter Нетаньяху сообщил, что направляется из больницы домой.
"Спасибо всем за вашу заботу! Я еду домой, уверен, что отдых и горячий суп приведут меня в порядок. Спокойной ночи", — написал он.
Напомним, ранее Нетаньяху объяснил причины авиаударов Израиля по Сирии. Основание послужило вторжение иранского дрона-беспилотника на территорию страны.