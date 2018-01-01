Премьер Венгрии пожаловался Путину на вред от антироссийских санкций

Венгерский лидер считает, что его страна теряет возможности.

Орбан встретился с Путиным Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что санкции Европейского Союза отрицательно влияют на отношения Москвы и Будапешта.

"Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно, эти меры наносят вред, мы теряем возможности", - цитирует венгерского премьера пресс-служба Кремля.

Орбан подчеркнул, что Венгрия выступает за стабилизацию отношений России и стран Запада. Он добавил, что доволен развитием российско-венгерских отношений.

Напомним, спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что правительство страны продолжит блокировать попытки Киева интегрироваться в НАТО. Такое решение связано с нарушением прав нацменьшинств в Украине.

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