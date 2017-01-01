Премьер Венгрии считает беженцев с Ближнего Востока "мусульманскими захватчиками"

Люди, приехавшие с Ближнего Востока, являются экономическими мигрантами, отметил Орбан.
Чиновник утверждает, что венгерские власти не считают приехавших людей мусульманскими беженцами, рассказал он в интервью немецкому журналу Bild, пишет Welt.
"Мы считаем их мусульманскими захватчиками. Они являются экономическими мигрантами, которые стремятся лучшей жизни", — отметил премьер.
Ранее Европу охватил миграционный кризис. Народный депутат Антон Геращенко говорил, что его придумал президент России Владимир Путин, выделялось "по тысяче долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу".