Премьер Венгрии считает беженцев с Ближнего Востока "мусульманскими захватчиками"

Люди, приехавшие с Ближнего Востока, являются экономическими мигрантами, отметил Орбан.

Премьер Венгрии сказал, что люди, приехавшие с Ближнего Востока, являются экономическими мигрантами yeniakit.com.tr

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что его страна не примет беженцев с Ближнего Востока и назвал их "мусульманскими захватчиками".

Чиновник утверждает, что венгерские власти не считают приехавших людей мусульманскими беженцами, рассказал он в интервью немецкому журналу Bild, пишет Welt.

"Мы считаем их мусульманскими захватчиками. Они являются экономическими мигрантами, которые стремятся лучшей жизни", — отметил премьер.

Ранее Европу охватил миграционный кризис. Народный депутат Антон Геращенко говорил, что его придумал президент России Владимир Путин, выделялось "по тысяче долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу".