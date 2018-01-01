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Пресс-служба Кремля исказила цитату Путина о незаконном референдуме в Крыму

Сегодня, 15:37

На несоответствие сказанного и написанного по его мотивам обратили внимание журналисты.

Путин выступает
Владимир Путин Reuters
Сотрудники пресс-центра Кремля исказили вызвавшее широкий общественный резонанс заявление Владимира Путина, в котором он фактически признал, что Российская Федерация участвовала в организации и проведении незаконного референдума весной 2014-го в Крыму – в период аннексии полуострова.

Согласно имеющимся в Сети видеозаписям совместной пресс-конференции после встречи Путина и президента США Дональда Трампа в финской столице Хельсинки, президент РФ сказал следующее: "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации объединенных наций".

Однако в стенограмме пресс-конференции на его официальном интернет-портале это высказывание приведено так, что степень участия россиян в организации референдума преуменьшена: "Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций".

Путин выступает 2
kremlin.ru

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин после хельсинской встречи с Трампом заявил о том, что "вопрос Крыма закрыт".

 

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Теги:  
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, пресс-служба, Кремль
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