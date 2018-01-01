Президент Азербайджана высказался о возвращении столицы Армении. Ереван возмущен

Этот город Ильхам Алиев назвал "исторической территорией азербайджанцев".
На сайте главы государства сообщается, что столица соседнего государства является "исторической территорией азербайджанцев".
"Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", - заявил Алиев, выступая на съезде правящей партии "Новый Азербайджан".
Азербайджанский лидер отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур (Сюникская область Армении) и Гокча (озеро Севан на востоке Армении).
"Об этом должны знать, как наше молодое поколение, так и весь мир", - сказал он.
На заявления Алиева моментально отреагировали в Армении. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в комментарии РБК обвинил азербайджанского лидера в рассизме.
"Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку", - сказал он.
Напомним, Армения и Азербайджан конфликтуют из-за земель Нагорного Карабаха. Эта территория - автономия в составе международно признанных границ Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне. Ереван односторонним образом провозгласил независимость после войны 1988—1994 годов, в результате которой Азербайджан потерял контроль над регионом. В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения.
Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года произошла эскалация конфликта. Впоследствии президенты Армении и Азербайджана в рамках встречи заявили о возможности мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.