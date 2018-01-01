Президент Азербайджана высказался о возвращении столицы Армении. Ереван возмущен

Этот город Ильхам Алиев назвал "исторической территорией азербайджанцев".

Ильхам Алиев назвал земли Армении «исторической территорией азербайджанцев». Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал политической и стратегической целью возращение исторических земель, в частности, столицы Армении города Ереван.

На сайте главы государства сообщается, что столица соседнего государства является "исторической территорией азербайджанцев".

"Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", - заявил Алиев, выступая на съезде правящей партии "Новый Азербайджан".

Азербайджанский лидер отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур (Сюникская область Армении) и Гокча (озеро Севан на востоке Армении).

"Об этом должны знать, как наше молодое поколение, так и весь мир", - сказал он.

На заявления Алиева моментально отреагировали в Армении. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в комментарии РБК обвинил азербайджанского лидера в рассизме.

"Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку", - сказал он.

Напомним, Армения и Азербайджан конфликтуют из-за земель Нагорного Карабаха. Эта территория - автономия в составе международно признанных границ Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне. Ереван односторонним образом провозгласил независимость после войны 1988—1994 годов, в результате которой Азербайджан потерял контроль над регионом. В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения.

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года произошла эскалация конфликта. Впоследствии президенты Армении и Азербайджана в рамках встречи заявили о возможности мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.