Первая каденция нынешнего, третьего президента Чехии Милоша Земана заканчивается в конце этого года.

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Президент Чехии Милош Земан заявляет, что хочет отмены санкций против России и установления с ней взаимовыгодных экономических отношений.

Об этом он сказал 10 марта на пресс-конференции в Праге, пишут Крым.Реалии.

"Я агент России, а именно Владимира Путина. Должен также добавить, что я агент президента Китая. Теперь, похоже, я также агент американского президента Дональда Трампа. Я агент Израиля, который я поддерживаю на протяжении длительного времени. Я хочу отмены санкций против России и взаимовыгодные экономические отношения с Россией. Но на самом деле я агент только одной страны — Чешской Республики", — сказал он.

Президент Чехии избирается на 5-летний срок. Первая каденция нынешнего, третьего президента Чехии Милоша Земана заканчивается в конце этого года. Предполагается, что выборы президента Чехии пройдут в январе 2018 года.

Земан, что часто ведет себя как "простой человек из народа", имеет в Чехии достаточно большую популярность, хотя интеллектуальные круги часто резко критикуют его за высказывания или действия.

Напомним, сына Жириновского и еще одного депутата Госдумы не пустили в Германию из-за санкций.