Президент Чехии признал факт производства "Новичка"

Тестирование происходило в ноябре 2017 года, заверил чешский лидер.

Президент Чехии не отрицает разработки "Новчика" на территории его страны Reuters

Президент Чехии Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб заявил, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А230, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок".

"Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки. — Прим. ред.) не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230", - цитирует его РИА Новости.

Президент отметил, что в докладах военной и гражданской разведки произошли разногласия относительно классификации вещества. Одни специалисты утверждали, что токсин полностью идентичен "Новичку", другие данную информацию опровергали.

"Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен. Знаем где и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", — заключил Земан.

Напомним, в расследовании немецкого Der Spiegel утверждалось, что в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране могли изучать нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Читайте наши новости в Facebook