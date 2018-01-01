Президент Хорватии прокомментировала отсутствие зонта в финале ЧМ-2018

Глава государства уверяет, что из-за эмоций ничего поблизости не замечала.
"Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился. Моя прическа и то, как я выглядела, — все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал", — цитирует Грабар-Китарович "Коммерсантъ".
Глава Хорватии добавила, что мировое первенство принесло ей воодушевление и огорчение.
"Я знала, что мы все равно будем праздновать участие в этой игре: во всем мире говорили, что Франция выиграла кубок, а Хорватия завоевала сердца людей. Но здесь и сейчас мне надо было поддержать наших игроков, которые не осознавали этого успеха", — отметила Грабар-Китарович.
Напомним, на церемонии награждения финалистов ЧМ-2018 над стадионом "Лужники" в Москве начался сильный ливень. Охрана вынесла зонт только для Владимира Путина, оставив всех остальных участников торжества мокнуть под дождем.
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