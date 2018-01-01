Президент Хорватии прокомментировала отсутствие зонта в финале ЧМ-2018

Глава государства уверяет, что из-за эмоций ничего поблизости не замечала.

Колинда Грабар-Китарович уверяет, что не обратила внимания на дождь Фото: Коммерсантъ

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2018 года она не обращала внимание на дождь.

"Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился. Моя прическа и то, как я выглядела, — все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал", — цитирует Грабар-Китарович "Коммерсантъ".

Глава Хорватии добавила, что мировое первенство принесло ей воодушевление и огорчение.

"Я знала, что мы все равно будем праздновать участие в этой игре: во всем мире говорили, что Франция выиграла кубок, а Хорватия завоевала сердца людей. Но здесь и сейчас мне надо было поддержать наших игроков, которые не осознавали этого успеха", — отметила Грабар-Китарович.

Напомним, на церемонии награждения финалистов ЧМ-2018 над стадионом "Лужники" в Москве начался сильный ливень. Охрана вынесла зонт только для Владимира Путина, оставив всех остальных участников торжества мокнуть под дождем.

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