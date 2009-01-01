Президент Мексики не поедет на встречу с Трампом

Мексиканский лидер планировал посетить Вашингтон в конце января.

Энрике Пенья Ньето Reuters

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето не поедет в США на встречу с главой страны

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время агентство ЛIГАБiзнесIнформ уточнило, глава государства планировал 31 января посетить Вашингтон.

"Этим утром мы сообщили в Белый дом о том, что не будем принимать участие во встрече, запланированной на следующий вторник", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, обдумать визит было решено после указа его коллеги-американца о строительстве стены между странами. Также Трамп на своей странице в соцсети писал, что если Мексика отказывается платить за строительство, то лучше отменить встречу.

Ранее западные СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа готовит указы, которыми будет значительно сокращено финансирование ООН, а также других международных организаций.