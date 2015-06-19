Президент Молдовы требует вывода иностранных войск из Приднестровья

Додон заговорил о референдуме относительно статуса Приднестровья.

Что касается политического решения приднестровской проблемы, президент подчеркнул, что итоговое решение будет принимать народ.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да — хорошо, нет — нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", — пообещал Додон.

Ранее в Молдове рассказали об украинском коридоре для эвакуации "зеленых человечков" из Приднестровья.

фото: vestipmr.info