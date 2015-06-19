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Президент Молдовы требует вывода иностранных войск из Приднестровья

Сегодня, 12:23

Додон заговорил о референдуме относительно статуса Приднестровья.

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Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что на территории республики не должно быть и в конечном итоге не останется никаких иностранных войск.

"Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме", — сказал он, пишет Блокнот. 

Что касается политического решения приднестровской проблемы, президент подчеркнул, что итоговое решение будет принимать народ.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да — хорошо, нет — нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", — пообещал Додон. 

Ранее в Молдове рассказали об украинском коридоре для эвакуации "зеленых человечков" из Приднестровья.

фото: vestipmr.info

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Молдова, президент, Додон, вывод, войска, Приднестровья
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