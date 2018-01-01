Президент Польши опротестовал формулировку "украинские националисты" в "антибандеровском" законе

Анджей Дуда внес поправки не в отдельные статьи закона, а намерен проверить в целом его соответствие Конституции.

Анджей Дуда поставил под сомнение формулировки "украинские националисты" в своем скандальном законе. Фото: "Аргумент" "Аргумент"

Президент Польши Анджей Дуда внес на рассмотрение Конституционного суда представление о соответствии закона об Институте национальной памяти нормам Конституции страны.

Польский лидер в поданном документе опротестовал формулировку, касающуюся "украинских националистов", сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда Польши.

В сообщении судебной инстанции сказано, что глава государства опротестовал те положения в законе, в которых используются обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

В частности, речь идет о фрагменте, в котором сказано, что "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, состоящие на использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей". Состав преступления в законе формулируется, как участие украинских националистов в уничтожении евреев и совершенные ими убийства граждан Польши на Волыни и в Восточной Малопольше.

"Закон был опубликован, и я действительно прислал представление в Конституционный суд по этому вопросу, как и обещал. Поэтому это выполнение обещания, которое я тогда дал", - прокомментировал свои действия Дуда.

Глава польского государства отметил, что все формулировки в законе должны быть предельно четкими и понятными, чтобы не было разночтений. Например, прочитавший его человек не должен сомневаться, за какие именно действия он может быть наказан, а за какие – нет.

Напомним, Дуда направил скандальный "антибандеровский" закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда страны.